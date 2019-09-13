В Париже нарушена работа общественного транспорта из-за забастовки

Работа парижского метро и основных пригородных железнодорожных линий была полностью приостановлена в пятницу из-за забастовки работников транспортной отрасли в столице Франции, сообщает агентство Reuters.

«10 из 16 линий парижского метро и две основные пригородные ветки были полностью закрыты в утренний час пик», — пишет агентство.

Из-за приостановки работы метро длинные очереди скопились на автобусных остановках, а на железнодорожном вокзале Gare du Nord поезда отправляются с большими интервалами.

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В забастовке участвуют работники оператора общественного транспорта Парижа и его пригородов RATP и железнодорожники SNCF.

Ожидается, что забастовка станет крупнейшей во Франции с 2007 года.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении провести пенсионную реформу в стране. В рамках реформы предлагается создать универсальную систему выплаты пенсии взамен нынешней, которая включает 42 различные индивидуализированные схемы. При этом возраст полной выплаты пенсии сдвинется с 62 до 64 лет.