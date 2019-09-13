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13.09.2019 18:00
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Новый взгляд из окна

Окна всегда отвечали за свет и красоту внутри помещения, а теперь у них появились дополнительные функции. Современная оконная конструкция способна изолировать от шума, формировать микроклимат, защищать от солнца, и это ещё не всё.

Новый взгляд из окна

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что для вас является первоочередным при выборе жилья? Для кого-то – экология района, для кого-то – инфраструктура и окружение. И для всех – материалы, из которых построен дом, размеры и планировка самой квартиры. А как же окна? Если они широкие, современные, качественные, на них, возможно, вы не обратите внимание. Но только представьте, если окон нет. Или в просторной добротной квартире окна узкие и ветхие.

За последние десятилетия индустрия окон сделала существенный шаг вперёд. Наряду с электроникой, бытовой техникой стремительно развиваются оконные технологии. Петербургский застройщик «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории в Пушкинском районе, при строительстве жилых комплексах внедряет проверенные решения европейского домостроения. В малоэтажных комфортных «Образцовых кварталах» устанавливаются только современные окна ведущих производителей. Это инновационные теплопакеты, сочетающие в себе современные материалы, нанотехнологии, эстетику и высокий уровень энергоэффективности. Такие окна приятно удивляют новосёлов и повышают качество жизни в «Образцовых кварталах».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Света много не бывает

Главное предназначение окон – свет в помещении. Современные оконные конструкции позволяют практически исключить теплопотери и получить максимум естественного света. При этом производители окон предлагают огромный простор для дизайнерских и архитектурных решений. Во всех «Образцовых кварталах» выполнено панорамное остекление, причём, не только в квартирах. Увеличенные оконные проёмы в подъездах служат для экономии электроэнергии, создают современный уютный внешний вид. В квартирах с эркерами панорамные трехсторонние окна создают эффект террасы, с которой открываются виды на восходы и закаты. На балконах мансардных этажей выполняется остекление крыш – идеальное решение для романтиков. Во многих квартирах есть «французские» балконы – стеклянная дверь с элегантной металлической решёткой.

Умное остекление

Когда мы говорим «пластиковые окна», то имеем в виду всю конструкцию – и раму, и стекло. Специалисты уточняют: оконная конструкция состоит из металлопластикового профиля и стеклопакета. И у того, и у другого есть свои особенности.

– Выбор конструкций профиля сейчас очень большой. Следует учесть, чем профиль шире, тем лучше его теплоизоляционные свойства. В «Образцовых кварталах» используются профили с панелями шириной 72 мм (вместо распространённых 58-62 мм). Благодаря увеличенной монтажной ширине в окнах удается достичь более высокого уровня герметичности, а значит – теплоизоляции и звукоизоляции, – говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. – Что касается стекла, то в «Образцовых кварталах» используются инновационные двухкамерные теплопакеты. Чем они отличаются от обычных? Во-первых, на внешнее по отношению к улице стекло нанесено экологически безопасное тончайшее напыление. Подобно прозрачному фильтру, оно пропускает ценную «световую» часть солнечного спектра и отражает обратно в квартиру тепловую энергию от отопительных приборов. Тепло остаётся внутри помещения. По тому же принципу окна работают летом – не пропускают в помещение солнечный зной. Во-вторых – система терморазрыва, которая защищает окно от промерзания и образования конденсата. Такие технологии позволяют экономить на отоплении, кондиционировании и освещении помещения. К тому же защищают квартиру от пыли и шума.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Шик и блеск

Помимо тепло- и звукоизоляции современные окна умеют «дышать», самостоятельно проветривая помещение. Специальные климатические клапаны обеспечивают необходимый воздухообмен, не позволяют окнам запотевать и замерзать изнутри, а также препятствуют появлению затхлого воздуха и плесени в помещении.

– Есть у современных окон еще одна интересная особенность: специальное покрытие из наночастиц снижает смачиваемость поверхности. Пыль, грязь и влага просто скатываются, что позволяет сохранить стекла прозрачными и чистыми, – продолжает Сергей Печников. – Такие окна можно не мыть целый год. Что ещё очень важно – благодаря специальному покрытию, с улицы не видно, что происходит внутри квартиры.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Грамотный подход

Конечно, насладиться преимуществами современных окон можно лишь в том случае, если правильно их установить. В «Образцовых кварталах» остеклением занимаются профессионалы. По результатам работы застройщик обследует здания с помощью специальной инфракрасной камеры – тепловизора. Это позволяет быстро оценить состояние теплоизоляции и герметичности окон.

Квартиры в готовых и строящихся домах от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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