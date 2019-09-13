Google оплатила штраф в 700 тысяч рублей за отказ вычищать поисковик

Американская транснациональная корпорация Google выплатила штраф в 700 000 рублей за неисполнение требований Роскомнадзора по прекращению выдачи через свой поисковик ссылок на запрещённые в РФ ресурсы. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает сайт надзорного ведомства.

«Ранее специалистами Роскомнадзора было обнаружено, что поисковая система производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», – уточняют в ведомстве Александра Жарова.

Роскомнадзор отмечает, что представителям Google неоднократно разъяснялись требования закона «Об информации», который предписывает операторам поисковых систем исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого поисковики должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

Решение о привлечении Google к административной ответственности было принято РКН в середине июля 2019 года. В декабре 2018 года за отказ чистить поисковую выдачу Google была оштрафована на полмиллиона рублей. После выплаты штрафа глава Роскомнадзора Александр Жаров рапортовал, что штраф научил Google фильтровать 80% запрещённого в РФ контента.

Претензии Роскомнадзора к Google не ограничиваются «цензурными» соображениями. Накануне единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор выступил с предостережением в адрес американского телеком-гиганта о недопустимости «политической рекламы» 7 и 8 сентября https://www.fontanka.ru/2019/09/06/141/ . 9 сентября в Google ответили, что компания «поддерживает ответственную политическую рекламу, которая соответствует местному законодательству».