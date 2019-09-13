Ветер в Петербурге валит деревья на машины и крутит уши собакам

Непогода, пришедшая в Петербург в пятницу, 13 сентября, уже нанесла несколько ударов по припаркованным автомобилями – деревьями.

На Московском проспекте, 183-185, во дворе нового жилого комплекса, дерево упало сразу на несколько машин, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Двум автомобилям досталось и на Омской улице.

«Очень ветрено», – пишет читательница «Фонтанки» Анастасия. На её фотографиях видно, как гнуться деревья в Приморском районе города и как полощутся уши у собаки, гуляющей вдоль залива.