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Общество
19.09.2019 08:50
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Ну как - подарок. Квартира для четверни оказалась со сроком годности

Документ, который тогда еще кандидат в губернаторы Беглов вручил родителям четверни, не дает права собственности на квартиру. Через пять лет Морозовы пойдут по стандартному пути многодетных — в очередь.

Ну как - подарок. Квартира для четверни оказалась со сроком годности

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Семья Морозовых, в которой родилось сразу четверо малышей, получила в подарок квартиру. В день выписки новую многодетную семью навестил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. «Теперь вы – многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку», – сказал он и вручил Морозовым документы на трехкомнатную квартиру». Это выдержка из официального, от 6 августа, пресс-релиза Смольного. Через пять лет, согласно заключенному договору, Морозовы должны будут вернуть подаренную жилплощадь. 

После выписки из роддома в августе Богдан, Роман, Диана и Алексей оказались в однокомнатной квартире родителей на 21 этаже. Дом на Выборгском шоссе, окна выходят на озеро. Идеальное жильё для романтических отношений, но слишком тесное для большой семьи. Рядом с родительской кроватью были пристроены две детские. В каждой сопели по два младенца.

К середине сентября Морозовы переехали в квартиру на Новоколомяжском, в Приморском. Две недели назад к четверне прикрепили няню, также обещанную градоначальником в августе. Однако, к подаренной квартире появились вопросы.

Оксана перебралась в Петербург из посёлка Рощино в Ленобласти. С 2001 года работала в городской больнице медсестрой. Прописку, фиксирующую стаж проживания, оформила только в 2013 году. Документальных десяти лет, необходимых для постановки на жилищный учет многодетных семей, не набралось и у Виталия. Морозовым посоветовали через суд доказать необходимый срок пребывания в Северной столице. «Мы могли бы в суде доказать, но у нас четверо детей и на это нет времени», — говорит он.

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Ну как - подарок. Квартира для четверни оказалась со сроком годности

В администрации Приморского района Оксане объяснили, что после окончания срока договора безвозмездного пользования «дареной» квартирой семья может встать на жилищный учёт многодетных при условии десяти лет петербургской прописки. 

«Я спросила, губернатор же сказал, что подарил квартиру. А это совсем не подарок. И мне ответили: и губернатор живёт по общим законам», — вспоминает Оксана приём у чиновников. 

По информации пресс-службы администрации Приморского района, в связи с рождением четверни у Морозовых есть право на первоочередное получение квартиры. Значит, стояние в очереди будет недолгим. По состоянию на 1 августа 2019 года, согласно сайту Смольного, в Петербурге 30 многодетных семей с правом на получение жилых помещений. У каждой такой семьи есть порядковый номер.  

«Мы ничего не просили, — рассуждает Оксана. — Но, если озвучено «подарок», считаю, надо так и делать. А если нет такой возможности — подарить по букве закона, то не надо говорить во всеуслышание».

«Предоставление квартиры семье, не имеющей 10-летнего проживания в Санкт-Петербурге, ситуация исключительная, такое решение принято в связи с редким для Санкт-Петербурга случаем рождения четверняшек. Санкт-Петербург – город, в котором ценности семьи и материнства всегда в приоритете, поэтому была найдена единственно возможная форма предоставления жилого помещения данной семье — по договору безвозмездного пользования», – прокомментировали в администрации Приморского района. 

Для 38-летней Оксаны это была первая и долгожданная беременность. Четверняшки к ней пришли без ЭКО. «Я верю в то, что дети выбирают своих родителей. Значит, у нас есть силы и внутренние ресурсы, значит, мы справимся», — говорит она. Петербуржцами с десятилетним стажем Морозовы станут в 2023 году. У губернатора Беглова останется год до истечения первого срока. 

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Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

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