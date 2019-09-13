Зарплаты бюджетников проиндексируют в 2020 году. Тех, кто не вошел в майские указы

Индексация зарплат работников бюджетной сферы пройдёт с 1 октября 2020 года и составит 3,8%.

Об этом 13 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, прозвучавшие на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в частности трудящихся в учреждениях социальной сферы и науки, ветеринарных лабораториях, в компаниях гидрометеорологической службы и медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Индексация коснётся бюджетников, не упомянутых в майских указах президента. За тем, чтобы соотношение зарплат врачей, учителей и соцработников, а также средние зарплаты по регионам были сохранены, как добавляет «Российская газета», проследит правительство.

На частичную компенсацию расходов регионам будут ежегодно выделять по сто миллиардов рублей.