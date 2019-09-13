Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу, 13 сентября.

Об этом "Українським Новинам "сообщила пресс-служба ГБР. "Порошенко пришел сегодня", – сказала спикер ГБР Анжелика Иванова, добавив, что допрос экс-главы государства пока продолжается.

Ранее ГБР вызывало Порошенко на допрос 4 раза. Следователи отказались сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса страны.

Напомним, что экс-президент страны фигурирует в более чем 10 уголовных делах, в основном связанных с мошенничеством, уклонением от уплаты налогов, злоупотреблением полномочиями, и даже в госизмене. Накануне стало известно о том, что Порошенко и Климкин – экс-министр иностранных дел Украины – проходят уже вдвоем по новому уголовному делу, расследуемому Национальным антикоррупционным бюро страны.