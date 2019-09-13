Перепутал Питерсберг с Петербургом: советский атомный лихтеровоз «Севморпуть» вошёл в Балтийское море

Единственный в мире лихтеровоз «Севморпуть» с атомной силовой установкой вошёл в Балтийское море. По данным комитета по делам Арктики, он прибудет в Петербург около 3 часов ночи 15 сентября.

Судя по данным Marintraffic, в полдень 13 сентября судно проходит у острова Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря. Однако, по ошибочным данным, которые сервис получает с береговых автоматических информационных систем, оно держит курс не на российскую Северную столицу, а на... Питерсберг в США ( город-остров в штате Аляска).

Как писала «Фонтанка», на борту судна 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. Для проверки готовности к заходу судна в Большой порт Санкт-Петрбург организована комиссия из 15 человек.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в мире грузовое судно с ядерной энергетической установкой. Оно построено в Керчи, на судостроительном заводе «Залив». Введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Мощность ядерной энергетической установки – 29 МВт (40 000 л.с.). Длина – 260,23 метра, ширина – 32,20 метра.