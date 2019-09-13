«Левада-центр»: 41% россиян согласны с теми, кто оправдывает сестёр Хачатурян. Каждый третий сталкивался с домашним насилием

Четверо из десяти россиян (41%) согласны с теми, кто оправдывает поступок сестёр Хачатурян. Девушки убили собственного отца, который их избивал и насиловал. 29% граждан не готовы оправдывать такой поступок. Каждый третий (30%) затруднился с оценкой резонансного дела. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «Левада-центр» (организация, признанная иностранным агентом в РФ).

Каждый третий россиянин лично сталкивался с домашним насилием. 19% граждан говорят, что такие случаи бывают в их окружении. 5% респондентов признались, что это бывает в их собственной семье. 7% рассказали, что насилие было в семье, где они выросли. 68% ничего не слышали о таких инцидентах в своём окружении.

Социологи отмечают, что об опыте физического насилия чаще говорят женщины, которые находятся на этапе жизненного пути, подразумевающем активную семейную жизнь и воспитание детей: более трети опрошенных женщин в возрасте 31–54 года сказали, что такие случаи бывают среди окружающих или в собственной семье – суммарно 35%. Женщины предпенсионного возраста и старше, напротив, говорят о физическом насилии в семьях окружающих или своей собственной гораздо реже – 20%. Эксперты «Левада-центра» предполагают, что у старшего поколения подобные публичные признания табуируются в большей мере.

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Искать защиты у полиции, если муж допускает рукоприкадство в отношении жены, предпочитают более половины опрошенных (59%). Треть россиян (33%) предпочитают обращаться «к своим родственникам и друзьям», пятая часть (20%) – «к психологу». Лишь каждый десятый назвал адвоката как лучший способ выстраивания защиты от бытового насилия.

При этом каждый седьмой гражданин РФ (14%) уверен, что «ни к кому не нужно обращаться, это сугубо личное дело супругов».

В качестве примеров домашнего насилия большинство россиян называют рукоприкладство с нанесением тяжелого физического вреда (удары ногами) – 75%, рукоприкладство без тяжелого физического вреда (пощечины, шлепки) – 58%, и сексуальный акт против воли партнера – 50%. В топ-10 примеров насилия от 40 до 50 процентов россиян также относят: шантаж ребенком («отберу»), запирание в квартире, угрозы физического насилия, постоянное унижение и ссоры. Каждый третий респондент назвал насилием запрет на общение с родственниками и принуждение к аборту.