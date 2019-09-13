Стало известно, кто «съел» «вафельницу» в Кудрово. И почему она возродилась

Разметка «вафельница» вернулась в Кудрово. Накануне, 12 сентября, горожане в соцсетях удивлялись её исчезновению, местные и городские сообщества постили фотографии с комментарием: «Вафельницу в городе Кудрово за ночь съели». Как выяснилось, исчезновение было легальным.

В ночь с 12 на 13 сентября на самом загруженном перекрёстке Кудрово – на пересечении Центральной и Ленинградской улиц – «вафельная» разметка была восстановлена, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области. Предыдущий вариант убрали по поручению «Ленавтодора», поскольку у дорожников возникли замечания к технологии производства работ.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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Ярко-жёлтая разметка призвана помочь регулировать движение и ускорить проезд при возникновении пробок. Она обозначает границы перекрёстка, которые нельзя пересекать в случае затора. «Летом на этом перекрёстке было ДТП с фурой, которая перекрыла весь проезд. Чтобы впредь подобных ситуаций не возникало, и была нанесена «вафельница», – пояснили в ГКУ «Ленавтодор».

В Петербурге первая «вафельница» появилась, напомним, этим летом. Для неё выбрали «невидимый» перекрёсток.