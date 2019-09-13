За травмированную голову полицейского под Стрельной «влетело» трудовым мигрантам со всего района. Их там как дней в году

После задержания пассажиров «Газели», которые ответили силой сотруднику ДПС в ответ на традиционное «ваши документы», с этим же вопросом миграционная полиция обратилась ко всем найденным в Петродворцовом районе Петербурга иностранцам. Центр временного содержания пополнился 11 новичками.

По информации «Фонтанки», рейд по Петродворцовому району начался в полдень 10 сентября, на следующий день после удара по голове сотруднику ДПС на Ропшинском шоссе. К утру 13-го числа результаты его таковы: миграционная полиция вместе с ОМОНом (в общей сложности работали 80 человек) проверили 12 мест скопления иностранцев, 144 автомобиля, заглянули даже в 18 маршруток. Найти удалось 365 мигрантов, 117 из них доставили в отделы, 28 человек оттуда дальше поехали в суды. Выдворить решено 11 мигрантов, которые ждут принудительного возвращения на родину в Центре временного содержания. Со всех нарушителей насобирали штрафов на 140 тысяч рублей.

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Собеседник нашего издания отметил, что «шерстить» район с такой скрупулезностью было решено из-за агрессивности отдельных личностей. Двое из «Газели» 9 сентября попали под проверку экипажем ДПС на Ропшинском шоссе. Вместо документов пассажиры показали кулаки, один после драки даже смог сбежать, но вскоре нашелся в Стрельне.

Пока полицейский отлеживается с сотрясением мозга, обоих обидчиков арестовали как подозреваемых по уголовному делу о применении опасного для сотрудника насилия.