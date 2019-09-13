Грязные деньги и счастье от ручки во рту: «Шнобелевскую премию» за самые странные открытия вручили в Гарварде

В Гарварде вручили «Шнобелевскую премию». Шуточную награду «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься» в этом году получили исследователи пользы итальянской пиццы, изобретатель машины по смене подгузников и учёные, которые измерили, купюры какой страны лучше всего переносят опасные бактерии.

Список лауреатов размещён на сайте церемонии. Победителями в номинации «Биология» стала межнациональная группа исследователей, которые установили, что если намагнитить мертвых тараканов, то магнитные свойства они сохранят намного дольше, чем их живые сородичи. "Лучшим" в медицинской сфере признали Сильвано Галлуса. Он установил, что пицца помогает справиться с болезнями и снизить риск смерти от рака, если она была выпечена и употреблена в пищу в Италии.

Машина по смене детских подгузников, устроенная из стиральной машины, принесла "награду" в области инженерии Иману Фарахбахшу из Ирана: барабан он предложил использовать в качестве «камеры для размещения в ней младенца», а разбрызгиватель – для его мытья.

Международная группа учёных из Турции, Нидерландов и Германии определила, что самые грязные денежные купюры принадлежат Румынии. Их "исследование" стало "лучшим" в экономической сфере.

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«Шнобелевскую премию мира» вручили за измерение уровня удовольствия, которое люди испытывают при чесании, а статуэтку за открытие в области психологии присудили немецкому учёному Фрицу Штраку. Последний обнаружил, что держание ручки во рту вызывает улыбку, автоматически поднимает настроение и делает нас счастливее, а потом вдруг заявил, что это не так.

Среди лауреатов отметилась группа из США, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Великобритании – премия в области физики им досталась за изучение того, почему кал вомбатов выглядит как кубики: на сцене исследователи устроили шоу в костюмах своих подопытных. Кстати, в 2015 году Патрисия Ян, Дэвид Ху из коллектива и двое других их коллег уже получали признание: тогда «шнобелевка» ушла к ним за доказательство того, что «продолжительность мочеиспускания не зависит от размеров тела».

Победителям достались 10 триллионов зимбабвийских долларов, а также памятная статуэтка в виде кофейного стаканчика, упаковки жвачки и зубные щетки. Тема 29-й премии получила название «Привычки». Церемония, ставшая «Антинобелевкой», была учреждена в 1991 году шуточным журналом о необычных открытиях «Анналы невероятных исследований». По традиции награду учёным вручают нобелевские лауреаты. В этот раз в церемонии участвовали экономист Эрик Маскин, доктор медицины Рич Робертс и физик Джером Фридман.