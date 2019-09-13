Курить — вредно. А скоро будет и дорого. Правительство РФ вводит акцизы на электронные сигареты

Минздрав представил на заседании правительства законопроект о введении акцизов на электронные сигареты. Их потребление в России выросло более чем в 2,5 раза.

Как сообщает «Рейтер», ссылаясь на главу ведомства Веронику Скворцову, накануне помимо введения впервые акцизов на электронные сигареты обсуждались еще и никотиносодержащие жидкости.

«Мы бы очень хотели, чтоб в ближайшее время законопроект был поддержан», – заявила министр. Она уверена, что позицию ведомства правительство разделяет.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что дал поручение подчиненным «приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям», чтобы на них распространялись все ограничения.

Отметим, что, по данным ВОЗ, в 2014–2015 году курящих электронные сигареты россиян было 3,5%, а в 2018 году уже 9%.