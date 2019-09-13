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Власть
13.09.2019 12:05
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Самогон от Медведева. Журналисты показали бутылку алкоголя, якобы выпускаемого российским премьером

Своеобразный подарок сделало Дмитрию Медведеву к завтрашнему 54-летию издание «Проект». Журналисты решили представить главу российского кабинета министров как личность разностороннюю и выпустили публикацию о неожиданном хобби высокопоставленного чиновника. Им, как следует из текста, является самогоноварение. 

О том, что Дмитрий Медведев в свободное от государственных дел время варит самогон, «Проект» пишет 13 сентября со ссылкой на троих собеседников. Один из них даже представил фотографию изготовленной явно не кустарным способом бутылки с цветной этикеткой. Называется напиток незатейливо — «Самогон», а иллюстрирует серьезный характер продукта, а заодно намекает на изготовителя, изображение царя российских лесов — медведя — на этикетке.  

По утверждению источников, премьер не продает свой фирменный алкоголь: он дарит его членам правительства и иностранным коллегам. 

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«Премьер сам следит за производством и обновлением ассортимента. Недавно запустил малиновый самогон», – приводит слова источника «Проект». 

По утверждению знакомых, бражку производят в неформальной усадьбе «Миловка» под Плесом. Якобы существует даже такое наименование, как «Миловская винокурня», на этикетках. Возможно, под производство задействуют несколько ангаров на территории усадьбы. 

Пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов прокомментировал информацию о фирменном самогоне так: 

«Смотрите, обычный подарочный набор это: самогон всем нашим иностранным гостям, высококлассное тосканское вино с известных виноградников всем коллегам; мясо молодых бычков от компании "Мираторг". Ещё все обязательно получают компот в банках».

Об усадьбе «Миловка» рассказал в своем расследовании Алексей Навальный. «Дача Медведева» официально принадлежит фонду «Градислава». Она включает в себя отреставрированную усадьбу 1775 года, два гостевых дома и бассейн. В комплекс якобы было вложено порядка 25–30 миллиардов рублей. В пресс-службе премьера ранее официально заявляли, что Дмитрий Анатольевич не использует дом, указанный в публикации ФБК. 

Также оппозиционеры приписывали Медведеву виноградники в Тоскане. Сам премьер-министр называл эти догадки «мутью» и «чушью».

Напомним, ранее в ходу появилось такое выражение, как «корзинка Сечина». Это набор колбас, производимых главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Корзинка стала «знаменитой» в ходе расследования уголовного дела экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взятку. Якобы роковую роль в деле сыграл тот самый набор.    

 

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