«Готовы открывать кометы бесплатно, лишь бы имя осталось». Российский астроном Геннадий Борисов о первой в истории человечества межзвёздной комете

Астроном Геннадий Борисов открыл первую в истории комету, которая прилетела в Солнечную систему извне. В интервью «Фонтанке» человек, чьим именем уже названы восемь небесных тел, рассказал, как ему это удалось.

коллаж/buddy_nath/pixabay.com

Открытие межзвёздной кометы Borisov, которое многие называют историческим, а сам триумфатор, российский астроном, главный инженер южной станции Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Геннадий Борисов предпочитает называть «случайностью», может изменить фундаментальные представления о вселенной. Уникальное небесное тело из других звёздных систем будет доступно для изучения продолжительное время. Комета приближается к Земле, и на неё теперь нацелены все крупные телескопы мира.

О том, как астроному из Крыма помогают коллеги из Украины, сколько стоит энтузиазм, и что для астронома-любителя является наградой, Геннадий Борисов рассказал в интервью «Фонтанке»

- Геннадий Владимирович, что вам удалось обнаружить 30 августа?

– С 2013 года я уже открыл 7 комет. Я продолжал свои поисковые задачи. Искал восьмую, естественно. Вышел наблюдать 30 августа. Отнаблюдал. И под утро уже, когда обрабатывал снимки, увидел движущийся диффузный объект. Сразу понял, что это комета.

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Проверил по мировой базе данных Центра малых планет, новый это объект или старый. Увидел, что объект новый. Подготовил рапорт с координатами, точными по времени. Отправил его в Гарвард в США. Там его приняли естественно. Такие рапорты там принимает компьютер. И сразу разместили подтверждение на международную страницу. Чтобы все обсерватории мира видели, что есть такой объект, который нужно посмотреть. Посмотреть, чтобы понять, ложный это объект, или действительно это комета или астероид. Несколько обсерваторий начали его наблюдать. Как только добавлялись данные их наблюдений, становилось очевидно, что это уникальный объект.

- Чем он отличается от ранее открытых комет?

– Этот объект летит по совершенно удивительной гиперболической орбите. Сначала была мысль, что это какие-то ошибки измерений. Мне звонили и писали коллеги, уточняли. Но порядка тридцати обсерваторий стали его наблюдать и стало очевидно, что это не ошибки, а действительно так летит объект. Особенность его в том, что он не является членом нашей Солнечной системы. Он прилетел из другой звёздной системы. Все кометы, которые мы ранее наблюдали, это всё наши объекты. Из нашей Солнечной системы. Они просто иногда находятся далеко, а потом снова прилетают к нам. Эта же комета летит с очень большой скоростью, 30 километров в секунду. Пронизывает нашу Солнечную систему, чтобы потом улететь дальше к неизвестным звёздным мирам. И для учёных это очень важно, когда объект ещё только приближается. Его можно исследовать. Понимание того, из чего он состоит, может дать фундаментальные знания. Эта комета может нам рассказать, что не только наша Солнечная система, но и другие имеют подобные объекты. А может быть удастся обнаружить нечто, что мы не видели в кометах нашей Солнечной системы. Это первая межзвёздная комета, которая прилетела к нам из других звёздных систем.

- Насколько комета далеко от Земли сейчас? Она может долететь до Земли?

– Нет, до Земли она не долетит. Это объект неопасный. Находится она сейчас от нас на расстоянии порядка 2 – 2,5 астрономических единиц. Астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца (1 астрономическая единица – 149 600 000 км – прим.ред.). Ближе, чем на полторы астрономические единицы, эта комета к Земле не приблизится. Условия видимости кометы постепенно будут улучшаться. Она постепенно будет перемещаться в южное полушарие. Её проекция будет удаляться от Солнца, которое сейчас мешает большим телескопам туда наводиться. Хотя уже и четырёхметровые, и восьмиметровые аппараты в Чили наводили коллеги. Они увидели, что это диффузный объект. Имеет маленький хвостик. Как только условия видимости улучшатся, думаю, что многие исследователи в мире начнут с ней работать на больших телескопах. А может быть, даже снимут её с космических телескопов.

- Вы сказали, что этот Borisov покинет Солнечную систему. Понятно, когда это может произойти?

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– Давайте посчитаем. Скорость 30 километров в секунду. Значит, ей будет нужно несколько десятков лет, чтобы улететь за пределы Солнечной системы.

- Удалось понять её размеры?

– Пока ориентировочно её размеры оцениваются в 20 километров в диаметре. Такой кусок льда. Но эти оценки делаются на основании предыдущего анализа наших комет, из Солнечной системы. А здесь может быть иначе. Иной коэффициент отражения. Размеры этой кометы ещё могут гулять. Будут уточняться.

- Коллеги из Центра малых планет еще только предполагают, что эта комета не из нашей звёздной системы. Вы же это утверждаете. Кому верить?

– Скажем так. На сегодня её межзвёздное происхождение – это весьма вероятный факт. Да, ещё остаются некоторые сомнения. Ещё нужно немного исследовать её орбиты. Но вероятнее всего, она такой и останется. Станет обычной кометой, значит, просто прекратится нынешний ажиотаж.

- До вас пока сложно дозвониться.

– Да. Все поздравляют. Со всего мира звонят.

- Завидуют?

– Поздравляют и радуются. Когда они открывают, я им пишу и поздравляю. Может быть, кто-то и завидует… Я ведь тоже завидую, когда какая-нибудь длиннохвостая красивая комета появляется, а её открыл не я (Смеётся).

- Для обывателя, наверное, нет никакой разницы, откуда родом комета. Почему это так важно?

– Потому что это вопрос получения новых фундаментальных знаний. Человечество ещё не щупало руками или приборами вещество из других звёздных систем. Да, мы доставали до других планет, астероидов и комет. Брали пробы. Но это всё было в рамках нашей звездной системы. А потрогать вещество не из Солнечной системы, пусть не руками, а лишь приборами, нам ещё не удавалось никогда.



- Есть ли уже сейчас проекты по перехвату подобных комет? Даст ли физический перехват что-нибудь, или достаточно дистанционной спектрографии кометного «хвоста»?

– Хороший вопрос. Но это вопрос будущего. Не уверен, что эту комету человек успеет перехватить. Чтобы разогнать земной аппарат до такой скорости, нужно сделать несколько манёвров возле планеты. Не знаю… Может быть где-то на окраине Солнечной системы и можно будет догнать эту комету. Разговоры об этом ведутся. Но реальных проектов пока я не видел.

- То есть на комету «Borisov номер 8» посадить зонд, как это было с кометой Чурюмова-Герасименко, мы, скорее всего, не сможем?

– Судя по всему, нельзя будет на неё сесть, да. У моей кометы, и той, которую оседлали, разные скорости (в 2015 году зонд миссии Rosetta после приземления на комету Чурюмова-Герасименко нашёл 16 органических соединений, которые необходимы для жизни, в 2016 году Rosetta столкнулась с кометой после завершения своей миссии - прим.ред.). И разное время приготовления операции. Эта комета через три месяца начнёт удаляться от Солнца, уже в декабре. Соответственно, чтобы её догнать, нужно было уже запускать к ней аппарат. Но раньше про неё никто не знал. Для нас она останется загадкой с точки зрения механического изучения. Но той информации о ней, которую успеют собрать большие телескопы, будет достаточно, чтобы делать серьезные научные выводы.

- Как происходит присвоение имени комете?

– Автоматически. Есть правила Центра малых планет. Кто открыл, имя того и присваивается. Это прописано в правилах, которые никогда не менялись и не могут быть изменены в будущем. Теперь в космосе летают восемь Борисовых! По одной комете на каждого члена семьи (смеётся).

- Сколько ещё неизвестных «Борисовых» в космосе осталось?

– Ой. Я не знаю. Сейчас сложно открывать новые кометы. Прочёсывают всё небо большими обзорными устройствами до такой глубины, куда нам, любителям, не добраться. Нам остаётся шанс только на утреннюю предрассветную зону, что неизвестная комета туда влетит и будет заметна. Сложные условия. Думаю, что эта тема будет закрыта вообще уже через несколько лет.

- Сколько всего комет найдено? Как часто добавляются новые?

– За всю историю человечества было открыто 4000 комет. Обычно любители открывают 1-3 кометы в год. В 2016 году только я открыл одну единственную комету. В 2013 году нас было семь таких. С каждым годом всё меньше и меньше. Появляется всё больше огромных телескопов. Любителям скоро вообще ничего не останется.

- Чем вы поймали свою восьмую комету?

– Я наблюдаю на своих же телескопах. Делаю телескопы светосильные широкопольные. И вот я сделал телескоп буквально полгода назад, который мне позволил увеличить предел проницания. И через полгода выстрелил результат. До этого я открывал на своих же самодельных телескопах. На них и наблюдаю и открываю кометы. И астероиды тоже.

- Ваш коллега охотник за метеоритами Тимур Крячко выложил фотографию, где вы стоите рядом с вашим телескопом.

– Это телескоп Genon. С его помощью я открыл предыдущие семь комет. Было два открытия на маленьких Genon. И ещё пять на больших.

Геннадий Борисов Фото: фото из архива Тимура Крячко

- Какой у вас основной род деятельности в обсерватории ГАИШ МГУ в Крыму?

– Я работаю в обсерватории на ставке инженера. Иногда помогаю с телескопами, но не наблюдаю. И ещё я работаю в астрономическом научном центре. Занимаюсь приборостроением. Делаю телескопы для наблюдения близкого космоса. Спутники, космический мусор и так далее. Мои достижения – моё хобби. По ночам снимаю звёзды, туманности, галактики. Веду поисковые задачи. Ну и делаю экспериментальные телескопы для Астрономического научного центра в соавторстве с «Роскосмосом».

- Вашу комету можно увидеть из Санкт-Петербурга?

– Да. Её можно наблюдать сейчас. Нужен лишь хороший любительский телескоп. Я знаю, что уже у вас наблюдают за ней. Наблюдают в Узбекистане. В Украине сняли. Знаю, что из Харькова отправили астрометрию по комете в Центр малых планет. Поддержали мои наблюдения коллеги.

- В 2017 году уже сообщалось об обнаружении межзвёздного тела – Оумуамуа. В чём отличие от вашей находки?

– Оумуамуа – это астероид. А у меня комета. И у моей находки сильнее гиперболическая орбита. Они не из одного места. Траектории разные. Но оба тела – межзвёздные странники.

- Обнаружение сразу двух межзвездных тел за последние два года, это развитие средств наблюдения, или просто удача, и такого может долго не повториться?

– Может и не повториться. На Астрономическом форуме, где я публикую результаты своих изысканий, эта тема обсуждается уже давно. После открытия первого астероида народ рассчитывал, что будут открывать по одному такому объекту в год. Введение в строй новых больших телескопов, вроде тех, кто строятся сейчас в Чили, позволит через два года это проверить. Но моё открытие всё же было случайным. Статистику на одном открытии не сделаешь. Ждём и надеемся.

- Коллеги, которые вас поздравляют, пишут, что теперь «хочется поддержать почин и найти первый однозначный межзвездный метеорит». Найдут?



– Коллеги очень вдохновились. Правда. И метеориты они регулярно находят, но межзвёздного пока не было. Теперь у моих друзей, кто ловит метеориты – новая цель. Спасибо друзьям за поддержку!

- Вопрос от юных астрономов, которые думают о своём будущем. Если не секрет, сколько вы зарабатываете?

– У нас учёные получают мало (смеётся). Нужны параллельные коммерческие проекты, чтобы можно было существовать как-то и работать. Две средние зарплаты у меня получается в месяц. Средняя зарплата у нас 25 тысяч рублей в месяц. Как-то так. Просто учёные ещё меньше получают. Поэтому и участвуем в дополнительных проектах. Разбогатеть на кометах нельзя. Они одаривают только славой. Но для меня главная моя премия – это само открытие. Это не меряется деньгами.

- Тем не менее, такие открытия отмечаются денежно на международном уровне. Как это обычно происходит?

– Существует международная премия Вилсона. Её выплачивают только любителям от астрономии. Сумма в 20 тысяч долларов делится на всех, кто за год открывает кометы. Обычно это 3-4 человека. Но вот однажды дошло до семи открытий за год. В 2019 году пока только я открыл. Но год у нас начинается 1 июля. Сколько любителей откроют, с теми и будем делить премию. Профессионалы получают зарплату. Им не дают эту награду. А любителям нужно вкладываться в телескоп, в приёмник, в матрицу, в компьютеры. Пытаются коллеги поддерживать таких, как мы. У меня было три премии. Висят красивые золотые таблички на стене. Но для нас такая премия лишь приятное дополнение. Мы готовы открывать бесплатно, лишь бы имя осталось. Семь тел в солнечной системе носят имя Борисова, а одна улетит в другие миры. Это и есть главная премия.

- Место открытия – полуостров Крым. Может ли этот факт стать помехой для триумфа? Политические вопросы вам не мешают?

– Я стараюсь держаться от политики максимально далеко, насколько это возможно. Наука вне политики. Думаю, что в этом смысле ничего неприятного не будет.

О важности открытия Геннадия Борисова «Фонтанке» рассказал любитель астрономии, открыватель астероидов, охотник за метеоритами Тимур Крячко.



« По моему мнению, это крупнейшее открытие в российской астрономии за все время ее существования. Именно комета Геннадия Борисова наверняка привлечет к себе внимание всех крупнейших космических и наземных телескопов нашей цивилизации. Межзвездная комета Борисова станет гораздо более удобным и информативным объектом для общепланетарных исследований, нежели нашумевший астероид Оумуамуа, который был обнаружен уже улетающим из Солнечной Системы на пределе видимости оптических телескопов. А здесь комета, которая будет ещё несколько месяцев разгораться, и которая будет доступна даже любительским телескопам!



Насколько я знаю, уже сегодня руководителю российского космического ведомства был сделан доклад о важности и значении для всего человечества этого российского открытия. Очень интересно, каков будет резонанс. Вчера в ходе обсуждения с коллегами мы сравнили открытие Геннадия с открытием Плутона Клайдом Томбо, которое является предметом национальной гордости американцев, ведь Плутон — единственная планета, открытая на американском континенте. Клайд то же был любителем астрономии, хотя Плутон он открыл уже на астрографе, принадлежащем Лоуэлловской обсерватории.



Сегодня пришло понимание, что открытие первой межзвездной кометы — все же круче открытия разжалованной 9 планеты. Далекие космические миры, о которых мы могли только мечтать — сами пожаловали к нам в гости! Такое открытие можно сравнить только с полетом Гагарина или первым шагом человека на поверхность Луны...



К сожалению, по всей видимости, человечество на этот раз не сможет создать в самые кратчайшие сроки космический зонд и запустить его вдогонку межзвездной комете. Слишком сложна эта задача, но, думаю, что Комета Борисова многократно сократит сроки реализации космических проектов, призванных держать специальные космические перехватчики в космосе, способные в любой момент выдвинуться навстречу гостям из других звездных систем! Межзвездная комета — это, несомненно, призыв к объединению человечества вокруг космических проектов ближайшего будущего, и очень важно, что этот призыв сегодня приходит из России, страны, которая, несмотря на все свои проблемы — продолжает смотреть в космос!»

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».