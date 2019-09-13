«Человек с нормальной психикой на ружье не сядет». Бывший оперативник ФСБ Петербурга приговорен к 4 годам за пытки карабином

Выборгский гарнизонный военный суд признал бывшего сотрудника УФСБ Петербурга и области Илью Кирсанова виновным в превышении полномочий с применением насилия. Он воткнул в задний проход потерпевшего ружье и отправился в колонию.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 13 сентября суд счел доказанным, что при обыске в загородном доме в мае прошлого года оперуполномоченный ФСБ Кирсанов явно вышел за пределы своих полномочий, надел на хозяина особняка Игоря Саликова наручники уложил лицом в пол, взял карабин «Тигр» и нанес не менее двух ударов в область заднего прохода потерпевшего, чем причинил ему тяжкие повреждения в виде внутренних разрывов.

К показаниям Кирсанова суд отнесся критически, как к данным для того, чтобы избежать ответственности. Оперативник настаивал, что Саликов сам причинил себе повреждения из чувства мести к Кирсанову.

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Допрошенный в суде эксперт уверенно заявил, что человек с нормальной психикой не может нанести себе характерные повреждения, так как это очень чувствительная область.

«Невозможно сесть на карабин без посторонней помощи», – также сообщил эксперт.

Кирсанова приговорили к четырем годам общего режима и постановили взять под стражу в зале суда.