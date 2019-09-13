«Это не про экономику, это верю-не-верю». Герман Греф раскритиковал нацпроекты и сравнил их с религией

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что не верит в реализацию национальных проектов. Часть вещей в них — хорошая и правильная, но в своей совокупности они не дадут результата, считает банкир.

«Проблема в том, что это не про экономику, это «верю-не-верю» – это религия и все что угодно. Верю-не-верю. Он (министр финансов Антон Силуанов) верит в национальные проекты, Кудрин не верит. К сожалению, я тоже не верю. Я не верю, потому что я не вижу там связи между тем, что запланировано, и теми цифрами, которые будут на выходе. Нас история рассудит, через два года будет все понятно», – заявил он 13 сентября на пленарной сессии на Московском финансовом форуме, которую транслирует «Россия-24».

Напомним, достижение социально-экономических показателей, заложенных в майский указ президента РФ 2018 года, реализуется через 12 нацпроектов вплоть до 2025 года. Их общий бюджет составляет почти 26 трлн рублей, из которых 13 трлн выделяет федеральная казна, около 5 трлн — регионы, а остальное — внебюджетные источники и государственные внебюджетные фонды. Ранее стало известно том, что регионы получили на нацпроекты всего 22% запланированного, а потратили 6% полученного.