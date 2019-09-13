Гнев матери заставил молодого любителя нарушать ПДД выплатить долг в 200 тысяч рублей

Молодой петербуржец накопил многотысячный долг по штрафам ГИБДД и кредитам. Он успешно игнорировал приставов до тех пор, пока те не объяснили последствия его матери.

Как сообщили 13 сентября в УФССП Петербурга, в отделах судебных приставов по Кронштадтскому и Курортному районам находилось несколько исполнительных производств в отношении 24-летнего петербуржца. Общая сумма задолженности составила 200 тысяч рублей. В основном это были долги по коммунальным платежам, кредитам и штрафам ГИБДД, в том числе один за «пьяную» езду.

Парень получал уведомления от приставов, но выплачивать долги не собирался, как и приходить в районный отдел УФССП. В отношении должника применили весь комплекс принудительных мер, включая запрет регистрационных действий с транспортным средством и ограничение на выезд из страны. Каждый долг успел «обрасти» исполнительским сбором, увеличив общую сумму задолженности.

Однако на должника это влияния не оказало: молодой человек продолжал тактику игнорирования, а дверь комнаты в общежитии, где он был зарегистрирован, открывала его мать, якобы давно не видевшая сына. Но после того, как судебный пристав разъяснила женщине последствия такого поведения, а именно арест имущества по месту регистрации должника, парень наконец пришел в отдел, а на следующий день и вовсе полностью погасил задолженность и выплатил исполнительский сбор.