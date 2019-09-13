МВД инициировало уголовное преследование генерала из Петербурга. Ивана Абакумова подозревают в махинациях со здоровьем

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. «Фонтанка» узнала, как легко он умудрился придумать себе проблему. И притом в Крыму.

Иван Аббакумов//Андрей Пронин/Интерпресс

По информации «Фонтанки», 13 сентября Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по части третьей статьи 327 УК – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Заметим, что эта норма не предусматривает даже лишение свободы, а лишь ее ограничения до одного года. Однако в данном случае важно имя подозреваемого.

По данным «Фонтанки», фигурантом проходит действующий генерал-майор внутренней службы, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по тылу Иван Абакумов. С начала июня этого года он находится в распоряжении начальника Управления кадров регионального ГУ МВД. Ему 55 лет, занимал эту позицию Абакумов последние 12 лет.

«Фонтанке» известно, что инициатором уголовного дела стало Главное управление собственной безопасности МВД России. Документы в Следственный комитет предоставили оперативники этой структуры МВД РФ.

По информации «Фонтанки», в материалах дела указано, что 7 июня генерал Абакумов обратился в больницу города Тосно Ленобласти, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления. Согласно соответствующим медицинским показаниям, Абакумов был неотложно госпитализирован. Бюллетень же, который он позже предоставил в главк, говорил о том, что до 28 июня он находился в стационаре. Претензия следствия основана на том, что 10 июня генерал Абакумов выехал на машине к побережью Крыма (не исключено, что на своей новой Toyota Land Cruiser 200), где и отдыхал. Вернулся же он 28 июня рейсом Симферополь – Пулково. Далее Иван Абакумов оформил выписку из больницы, заверил ее в ведомственном госпитале и предоставил в ГУ МВД.

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Любопытно, что официально отпуск ему был предоставлен именно с 7 по 28 июня и именно с выездом в Республику Крым. Но так как по бумагам генерал лежал в больнице, то по закону ему были обязаны продлить отпуск, то есть фактически предоставить новый.

Исходя из информации о возбуждении уголовного дела, теперь ему предоставили только право ответить или не ответить на вопросы.

По данным «Фонтанки», следователь Калганов уже побеседовал с Иваном Абакумовым. Генерал-майор признал факты, но на словах прокомментировал их незначительным нарушением, недостойным внимания Следственного комитета. Можно предположить его удивление и раздражение от того, что он, генерал-майор, должен являться к майору юстиции.

Все же, с точки зрения квалификации, Следственный комитет нежно подошел к вопросу. «Фонтанка» знает, что столичные сотрудники насчитали формальный ущерб для бюджета главка в 150 тысяч рублей, так что следствие могло возбудить часть третью статьи 159 УК – «мошенничество в крупном размере», да еще соединить ее со статьей 285 УК – «Злоупотребление служебным положением». В таком случае судебная перспектива в виде более тяжелых санкций ухудшилась бы.

Заметим, что теперь увольнение Ивана Абакумова уже пройдет нескучно. Без этой истории все ожидали указа президента о его выходе на пенсию. Судя по всему, размеры пенсии могут измениться.

Насколько понятно «Фонтанке», вопросы у правоохранителей есть к врачам, «лечившим» Абакумова, и к ведомственным медицинским работникам, заверившим липовый документ. Но это уже, как говорится, отдельная история.