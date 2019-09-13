Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +13
$ 64.47р
71.53р
13:55 13.09.2019
Расширенный поиск

Общество
13.09.2019 13:18
Печать

МВД инициировало уголовное преследование генерала из Петербурга. Ивана Абакумова подозревают в махинациях со здоровьем

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. «Фонтанка» узнала, как легко он умудрился придумать себе проблему. И притом в Крыму.

МВД инициировало уголовное преследование генерала из Петербурга. Ивана Абакумова подозревают в махинациях со здоровьем

Иван Аббакумов//Андрей Пронин/Интерпресс

По информации «Фонтанки», 13 сентября Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по части третьей статьи 327 УК – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Заметим, что эта норма не предусматривает даже лишение свободы, а лишь ее ограничения до одного года. Однако в данном случае важно имя подозреваемого.  

По данным «Фонтанки», фигурантом проходит действующий генерал-майор внутренней службы, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по тылу Иван Абакумов. С начала июня этого года он находится в распоряжении начальника Управления кадров регионального ГУ МВД. Ему 55 лет, занимал эту позицию Абакумов последние 12 лет.

«Фонтанке» известно, что инициатором уголовного дела стало Главное управление собственной безопасности МВД России. Документы в Следственный комитет предоставили оперативники этой структуры МВД РФ.

По информации «Фонтанки», в материалах дела указано, что 7 июня генерал Абакумов обратился в больницу города Тосно Ленобласти, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления. Согласно соответствующим медицинским показаниям, Абакумов был неотложно госпитализирован. Бюллетень же, который он позже предоставил в главк, говорил о том, что до 28 июня он находился в стационаре. Претензия следствия основана на том, что 10 июня генерал Абакумов выехал на машине к побережью Крыма (не исключено, что на своей новой Toyota Land Cruiser 200), где и отдыхал. Вернулся же он 28 июня рейсом Симферополь – Пулково. Далее Иван Абакумов оформил выписку из больницы, заверил ее в ведомственном госпитале и предоставил в ГУ МВД.

Реклама

Любопытно, что официально отпуск ему был предоставлен именно с 7 по 28 июня и именно с выездом в Республику Крым. Но так как по бумагам генерал лежал в больнице, то по закону ему были обязаны продлить отпуск, то есть фактически предоставить новый.

Исходя из информации о возбуждении уголовного дела, теперь ему предоставили только право ответить или не ответить на вопросы.     

По данным «Фонтанки», следователь Калганов уже побеседовал с Иваном Абакумовым. Генерал-майор признал факты, но на словах прокомментировал их незначительным нарушением, недостойным внимания Следственного комитета. Можно предположить его удивление и раздражение от того, что он, генерал-майор, должен являться к майору юстиции.  

Все же, с точки зрения квалификации, Следственный комитет нежно подошел к вопросу. «Фонтанка» знает, что столичные сотрудники насчитали формальный ущерб для бюджета главка в 150 тысяч рублей, так что следствие могло возбудить часть третью статьи 159 УК – «мошенничество в крупном размере», да еще соединить ее со статьей 285 УК – «Злоупотребление служебным положением». В таком случае судебная перспектива в виде более тяжелых санкций ухудшилась бы.

Заметим, что теперь увольнение Ивана Абакумова уже пройдет нескучно. Без этой истории все ожидали указа президента о его выходе на пенсию. Судя по всему, размеры пенсии могут измениться.                  

Насколько понятно «Фонтанке», вопросы у правоохранителей есть к врачам, «лечившим» Абакумова, и к ведомственным медицинским работникам, заверившим липовый документ. Но это уже, как говорится, отдельная история.


© Фонтанка.Ру

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      12.09.2019 17:46

      «Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

      Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.
      Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
      12.09.2019 17:17

      Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

      Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».
      АО «Альфа-Банк»
      12.09.2019 16:31

      А-Клуб: искушение искусством

      А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (12+), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.
      ГК «КВС»
      12.09.2019 16:18

      Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

      «Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      12.09.2019 15:55

      Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

      ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      12.09.2019 12:12

      Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

      ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.
      ГК «Эталон»
      12.09.2019 11:50

      ЖК «Морская звезда» аккредитован еще одним банком

      МТС банк аккредитовал ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      ПАО МКБ
      12.09.2019 11:40

      МКБ повысил эффективность обработки заявок на выдачу банковских гарантий в три раза

      В апреле 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил роботизированный процесс одобрения клиентских заявок на выдачу банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
      12.09.2019 11:00

      На Пушкинской появился банк с казахстанскими корнями

      Петербургский филиал Москоммерцбанка, дочки Народного банка Казахстана, переселился в дом 12 по Пушкинской улице. Официальное открытие офиса состоялось 6 сентября. Новый адрес будет удобнее для работы с малым и средним бизнесом — ключевого направления деятельности Москоммерцбанка.