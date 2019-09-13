В муниципалитете «Шувалово-Озерки» снова волшебство с результатами выборов. Еще один самовыдвиженец может потерять место в совете

Из системы ГАС «Выборы» вечером 12 сентября пропали результаты голосования на муниципальных выборах по участку №278 в МО «Шувалово-Озерки». С ними в совет проходил самовыдвиженец Сергей Федотов, без них — кандидат от ЛДПР Александр Устименко.

Как рассказал «Фонтанке» Сергей Федотов, протокол по 278-му участку не появлялся в системе до вечера вторника, вывесили его только после отправления жалобы в ГИК. В среду кандидат отнес в ИКМО заявление о необходимости уведомить его в случае пересчёта голосов. «Мне сказали, пока (главное здесь, видимо, пока) жалоб по вашему округу нет, поэтому пока пересчёт не планируется, – говорит Федотов. – А на мой вопрос, когда будут утверждены итоги, ответили, что по закону у них есть десять дней. Я ушёл, а вечером 278-й протокол снова исчезает из системы».

По состоянию на четверг Сергей Федотов с 1078 голосами опережал на 4 голоса Александра Устименко от ЛДПР и занимал проходное пятое место. После исчезновения протокола уже Устименко проходит в совет, а Федотов оказывается на 6-й строчке. В каком виде результаты по участку № 278 вернутся в систему, не известно.

Напомним, вечером 11 сентября голоса пересчитали в соседнем округе «Шувалово-Озерки», на участке 273. Судя по протоколам, от этого выиграл Евгений Ененков из ЛДПР, чей результат вырос на 260 голосов – со 136 до 396. Это позволило ему обойти коммуниста Вячеслава Смирнова и ворваться в пятерку. На участке № 256 пересчет привел к тому, что единоросс Ильяс Галяутдинов получил более 500 голосов (хотя на других участках — в районе 70). Это не позволило ему пройти в совет, однако в результате из пятерки выпал самовыдвиженец Александр Немеровский.

«Фонтанка» писала о большом количестве нарушений в ходе выборов и при обработке бюллетеней в ночь на 9 сентября. С началом новой недели ситуация не поменялась: результаты в системе ГАС «Выборы» расходятся с протоколами, а пересчеты голосов лишают мандатов оппозиционных депутатов. Один из самых ярких сюжетов этой кампании — противостояние в МО «Озеро Долгое», где наблюдатели и кандидаты обнаружили вскрытый резерв бюллетеней. Накануне на место выезжала полиция, которая жестко задержала члена бюро «Справедливой России» Илью Шмакова.