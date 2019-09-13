Зеленский о "возвращении" Крыма в состав Украины: "Есть идеи, но пока не скажу"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма в состав его страны "есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано", сообщает издание liga.net.

"По поводу Крыма – самая сложная ситуация, я так думаю, у меня не было встречи пока ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным, самая сложная ситуация у нас будет именно с возвращением Крыма. Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", – отметил Зеленский на 16-й встрече «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве 13 сентября.

По его словам, у него есть важные встречи. "Я ожидаю встречи с президентом США. Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами", – сказал он.

Напомним, Крым вошел в состав РФ на правах двух субъектов Федерации – республики Крым и города федерального значения Севастополь 18 марта 2014 года. До этого на полуострове прошел референдум, на котором более 90 процентов жителей полуострова одобрили это решение. Поводом для выхода Крыма из состава Украины послужил госпереворот 21 февраля 2014 года, в результате которого легитимный президент страны Виктор Янукович вынужден был бежать в РФ под угрозой физической расправы, а к власти в Киеве пришли радикальные националисты. Официальные власти Украины не признают законность вхождения Крыма в состав РФ.