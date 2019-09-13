Настрелял на условку. Петербуржца признали хулиганом за разбитое стекло автомобиля

Ленинский районный суд вынес приговор петербуржцу Александру Сергиенко. Полтора года назад он нетрезвым тренировался в стрельбе из окна.

О приговоре Сергиенко 13 сентября сообщает прокуратура. Его признали виновным в том, что в мае 2018 года в коммунальной квартире на окраине Адмиралтейского района он решил развлечь собутыльников стрельбой из винтовки. Хулиган высунул пневматическое оружие в окно квартиры, расположенной в 13-м доме по улице Степана Разина, несколько раз нажал на спусковой крючок. Хоть в какую-то цель попала только одна пуля – жертвой пало стекло припаркованного на улице автомобиля.

Сергиенко получил год и восемь месяцев условно.

Напомним, на днях в Петербурге арестовали местного жителя Сергея Макарцева. Из такой же пневматической винтовки он стрелял по детскому саду №27 Ириновском проспекте, 17, корпус 2. Выстрелов было как минимум два. В детей Макарцев не попал, но ранил 42-летнего дворника.