Размер материнского капитала в 2020 году увеличится, но меньше, чем раньше планировали

О том, что правительство приняло решение об увеличении в следующем году размера материнского капитала на 3,8 % заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Ее слова цитирует РИА Новости 13 сентября.

Сумма выплаты составит 466 тысяч рублей.

Пенсионный фонд, как ранее сообщал его глава Антон Дроздов, уже заложил в бюдет следующего года на выплаты 325 миллиардов рублей.

Напомним, что в 2019 году индексация пособия не проводилась, его размер, как и в 2018 году, составлял 453 тысячи. При этом чиновники планировали поднять к 1 января 2020 года эту сумму до 470 тысяч, но остановились на 466.

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