Самосвал на Турку переехал дорогу трамваю, «внутри было жёстко»

Утром 13 сентября в Санкт-Петербурге не везло трамваям. Столкновение маршрутки и легковой машины на Петергофском шоссе, напомним, остановило движение трамваев в одну сторону. Ещё как минимум дважды за утро вагоны сами попадали в ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 10:42 на улице Турку, у пересечения с Бухарестской, грузовик при совершении левого поворота не предоставил право проезда трамваю, имевшему приоритет. Никто не пострадал.

«Внутри трамвая было жёстко. Очень сильный удар», – рассказывает Илона в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Поскольку грузовик массивный, перекрыты оказались и трамвайные пути встречного направления.

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На Среднеохтинском проспекте, рядом с Крюковой улицей, трамвай задело такси. Как видно на фотографиях в «ДТП и ЧП», перекрыты были также оба направления движения.