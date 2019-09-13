Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранять санкции против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё 13 сентября на призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам оставить санкции против России рассказал об их неэффективности. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своей речи на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве Владимир Зеленский сказал, что, по слухам, Запад якобы рассматривает вопрос снятия ограничительных мер с РФ из-за финансовых потерь.

"А мы теряем людей, – сказал украинский лидер. – Пока не будет мира, должны сохраняться санкции". Он отметил, что это своеобразный "налог для мира".

После украинского президента выступал его финский коллега. По словам Ниинистё, в результате санкций российская экономика, как ожидали некоторые, не рухнула, и "в ближайшем будущем этого и не случится". Глава Финляндии в очередной раз подчеркнул, что Россия и Украина должны найти взаимопонимание.

"Нам надо попробовать, – продолжал он. – У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано".