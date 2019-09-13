Украинский парламент по предложению Зеленского разогнал Центризбирком страны

Верховная рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии, сообщает 13 сентября "112 Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент представление об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии. В нём глава государства указал на неоднократные проявления в ЦИК "недостаточной взвешенности или даже политической предвзятости в решении отдельных вопросов, которые относились к ее полномочиям".

Президент упомянул о более чем 20 постановлениях Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации двадцати восьми кандидатов в народные депутаты Украины, отмененных судами.

Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что, несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания относительно работы ЦИК, пока нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.