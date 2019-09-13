Богатые больше не плачут. Кумир российских телезрителей 90-х завершает карьеру

Мексиканская актриса Вероника Кастро объявила о завершении карьеры. Она стала знаменитостью в Советском Союзе после выхода мыльной оперы «Богатые тоже плачут». Когда артистка приехала в далекую холодную страну, где у нее появилась многомиллионная аудитория, ей вручили шубу.

О завершении карьеры 66-летняя теледива написала 12 сентября в своем Instagram.

«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет», — сообщила Вероника, она добавила, что устала от агрессии, насмешек и зла. Теперь она будет «жить в своем мире».

Реклама



Фото: кадр из сериала "Богатые тоже плачут"

«Богатые тоже плачут» начали показывать тогда еще на советском телевидении в ноябре 1991 года. За путем Альберто и Марианны к счастью, затаив дыхание, следили почти в каждой семье. Еще через три года на экраны вышел еще один сериал с Вероникой Кастро, «Дикая Роза», он тоже стал очень популярным. Когда Кастро приехала в Москву, благодарная публика преподнесла мексиканской звезде шубу.

Многосерийные иностранные телефильмы низкого качества стали символом российского перестроечного телевидения.