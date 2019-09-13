Выходные в Финляндии 14–15 сентября: Муми-опера, свиноутки и бои без правил

В этот уик-энд в Хельсинки отправляйтесь за вдохновением и цветотерапией, а в Турку, которому исполняется 790 лет, - за весельем на гонках странных существ. В Тампере ждёт пища духовная, а Лаппеенранте - реальная.

Visit Turku

В субботу в Финляндии ожидается от 8 до 12 градусов Цельсия, в южных и восточных регионах страны пройдут дожди. В воскресенье ливни усилятся, особенно сыро будет на юге и западе Суоми.

До 15 сентября в Хельсинки продолжается Неделя дизайна. Впервые посетители могут попасть в столичный палаццо, построенный в стиле неоренессанс. Именно по адресу: Erottajankatu, 2, разместилась главная площадка Недели дизайна: экспозиции расположены на пяти этажах здания, в 65 залах. Ключевой выставкой стала Room with a View: в 30 комнатах демонстрируются работы в разных сферах дизайна – от одежды и мебели до графического дизайна и архитектуры. Входной билет для взрослых стоит 18 евро.

Фото: dynamo&son

В Выставочном центре Хельсинки проходит выставка Habitare, крупнейшее в Финляндии мероприятие в сфере дизайна интерьеров, мебели и декора. В рамках выставки состоится конкурс идей в области промдизайна Protoshop, а также выставка Talentshop, на которой будут представлены наиболее интересные работы современных финских дизайнеров. Отдельная секция на выставке будет предназначена для детей. Билет для взрослых обойдется в 19 евро и действует также для входа на параллельно проходящую выставку аудио- и видеотехники HiFi.

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В музее современного искусства Киасма до 15 августа можно увидеть яркую и лохматую инсталляцию NERVESCAPE VIII исландской художницы Shoplifter (Храфнхильдур Арнардоттир), которая в своих работах нередко использует натуральные и искусственные волосы.

В воскресенье в Городском музее Хельсинки устроят бесплатную экскурсию на русском языке. Она начнется в 15:00, вход в сам музей всегда свободный.

В Тампере в этот уик-энд пройдет международный фестиваль танго, где также можно будет услышать португальское фаду и французский шансон. Билеты на концерты и милонги стоят от 7 до 25 евро, но есть и бесплатные мероприятия.

Также в Тампере в эти выходные можно попасть на муми-оперу по мотивам книги Туве Янссон «Опасное лето». Юные слушатели в этом спектакле знакомятся не только с традиционной оперой, но и с опереттой, и с электронной танцевальной музыкой. Билеты стоят от 15 евро.

В Турку в эти выходные будут праздновать День города. Впервые в честь этого события устроят Posankka Race, гонку миниатюрных символов Турку – свиноуток. Стартовать более 2000 неведомых зверушек будут в воскресенье в 13:00 между мостами Кирьястонсилта и Аурансилта. Для зрителей вход бесплатный, а поучаствовать можно за 10 евро.

В Коуволе в воскресенье состоится Ярмарка ремесленников. С 10 до 16 часов в музейном квартале будут продаваться изделия ручной работы от местных мастеров. Большинство домов в музейном квартале были построены в начале 1900-х годов для работников железной дороги, а сейчас в них находятся мастерские, магазинчики, кафе и музеи.

Неподалеку от Иматры, в Рауха, 14 сентября пройдут бои без правил Carelia Fight, в которых будут состязаться и участники из России. Билеты обойдутся в 27 евро, из Лаппеенранты и Иматры для зрителей будет организован платный трансфер.

В Лаппеенранте 14–15 сентября устроят традиционную рыбную ярмарку «Ряпушка и картошка». На площади Сатаматори можно будет приобрести свежую рыбу, овощи, фрукты, ягоды, варенье, соки, мёд и выпечку, а также текстиль и изделия ручной работы.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»