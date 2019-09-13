Рубль взлетел на двухмесячный пик. На биржах ждут сделки США и Китая

Российская валюта рекордно укрепилась к доллару впервые за два месяца. Биржи взбудоражило заявление президента США Дональда Трампа о возможном заключения соглашения с Китаем, которое положит конец торговой войне.

По данным Московской биржи, рубль 13 сентября достиг отметки в 64,43 за доллар впервые с 1 августа. К евро же рубль минимально дешевеет – 71,59.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщал, что советники Трампа обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому пошлины на ряд товаров китайского импорта могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров. А 13 сентября президент США заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.