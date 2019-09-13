«Ласточки» на Новгород изменят «полет» из-за ремонта

Чуть больше, чем на месяц, меняется расписание движения электропоездов «Ласточка» на московском направлении. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Дело в том, что с 23 сентября по 27 октября на нескольких участках пути этих электропоездов будет производиться ремонт железнодорожной инфраструктуры. Поэтому поезд № 7101 будет отходить от станции Санкт-Петербург-Главный в 8 утра, а прибывать в Новгород в 10.55. «Ласточка» № 7102 Великий Новгород (06:27) – Санкт-Петербург-Главный (09:45). И далее: № 7103 Санкт-Петербург-Главный (19:43) – Великий Новгород (23:11) и № 7104 Великий Новгород (17:33) – Санкт-Петербург-Главный (21:01).

Компания просит заранее планировать свой путь.