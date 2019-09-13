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От встречи с президентом до аферы со страховками. Как депутат из Петербурга инвестировал политический капитал

Ставший популярным и неприкасаемым после встречи с Дмитрием Медведевым Антон Криницын обвинен в страховом мошенничестве. Десять лет назад он привлек внимание страны легендой о чиновниках-бюрократах.

От встречи с президентом до аферы со страховками. Как депутат из Петербурга инвестировал политический капитал

Антон Криницын// ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев

Петроградский районный суд Петербурга готовится вынести приговор бывшему депутату, которого в городе долгое время считали президентским протеже. Криницын начал карьеру с загадочного проникновения в Барвиху, а закончил разобранными экскаваторами.

В июле 2009 года президент Дмитрий Медведев принимал в резиденции молодежный актив «Единой России». Среди участников был свежеизбранный 24-летний муниципальный депутат из Приморского района Антон Криницын. Получив слово, он рассказал президенту, как целый год пытался открыть автомойку, ему надо было пройти 17 инстанций, но чиновники «сломали» бизнес-идею на 13-й.

«Перекрыли мне кислород», – пожаловался Антон и назвал ФИО главы Приморского района. Медведев всенародно отчитал Юрия Осипова. Исповедь Криницына, как априори правдивая – кто же президенту врет, – попала в стенограмму, опубликованную на сайте Кремля, и в тот же день администрация президента спустила в Смольный команду разобраться и наказать. 

Криницын вернулся из Барвихи в софитах славы.

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На той встрече присутствовал спикер Госдумы, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Его сын Дмитрий входил в политсовет петербургского ЕдРа и возглавлял молодежный совет Петербурга, который планировалось сделать консультативно-совещательным органом при городском парламенте. Криницын занял пост зама в этом совете, оперативно получил мандат «Единой России» (выборы в муниципалитет он выиграл как самовыдвиженец) и стал вхож в высокие кабинеты. В мае 2010 года на своей странице в соцсети Антон опубликовал совместную фотографию с главой канцелярии президентской администрации Николаем Константиновым, министром спорта Виталием Мутко, главой комитета по конституционному законодательству Владимиром Плигиным.

Последствия речи Криницына в Петербурге ощущались еще долго. «Фонтанка» позвонила упомянутому президентом Юрию Осипову. Он без труда вспомнил события десятилетней давности. 

«Седин они мне, конечно, добавили, – сказал Юрий Львович. – Валентина Матвиенко по указанию администрации президента назначила проверку. Создали комиссию. Ее возглавил вице-губернатор Вахмистров. Меня от этой проверки отстранили сразу. В администрации Приморского района искали документы от Криницына. Не нашли ничего. Пригласили в администрацию районную – он отказался. Тогда его вызвали в Смольный. Он на камеру признал, что выдумал ситуацию. Дескать, слышал от знакомого, а как этого знакомого зовут – не сказал. Запись его признания отправили в Кремль, президенту – отчет. Губернатор потом сказала: «Юрий Львович, работайте, претензий нет».

Незаслуженный нагоняй от президента пошел Осипову на пользу. Через пару месяцев его назначили председателем жилищного комитета. Еще через два года чиновник уехал в Москву и до 2018-го последовательно работал помощником министра регионального развития, директором департамента жилполитики и ЖКХ министерства, ведущим экспертом секретариата спикера Совфеда Валентины Матвиенко, заместителем руководителя аппарата Совфеда.

А Криницын блистал. С Грызловым-младшим он основал и возглавил общероссийские общественные организации «Студенческий совет России» (ликвидирована в 2014-м) и «Добровольцы России» (ликвидирована в 2013-м), посещал «Селигер». Позиции Антона были настолько незыблемы, что в Петербурге никто не предъявлял ему претензии за совмещение депутатской и бизнес-деятельности. Криницын владел фирмой по возврату долгов, рекламным агентством «ПРК».

На очередные муниципальные выборы Антон не пошел, а подключился к бизнесу своего однокурсника по Политеху Андрея Пантюхова, который учредил фирму «МехМаш». Она брала в лизинг строительную технику – экскаваторы, погрузчики и прочее – и сдавала в аренду контрагентам. Криницын, как сейчас считает обвинение, предложил озолотить копеечный бизнес. Якобы вложил свои восемь миллионов в выкуп спецтехники и с помощью Пантюхова организовал от имени «МехМаша» оформление страховых договоров – с «Ингосстрахом» на 18 млн и «РЕСО-Гарантия» на 14,5 млн. Потом спецтехнику свезли на будто бы охраняемую стоянку в Парголово, где с экскаваторов исчезло подвесное оборудование – ковши, стрелы, гусеницы, башни. Криницын подал в полицию Выборгского района заявление о краже, «МехМаш» обратился за возмещением к страховым компаниям. Те заподозрили неладное, получили доказательства кражной инсценировки и пришли в полицию со встречным заявлением. В августе 2016 года Криницына задержали fontanka.ru/2016/06/08/026/ по делу о покушении на страховое мошенничество (статья 159.5 УК) и планировали посадить в СИЗО. Суд отказал.

Антон Криницын ответил на звонок «Фонтанки» и сообщил, что интересующие нас вопросы его на касаются:

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«У меня нет комментариев. Думаю, у вас какая-то ложная информация. Я не понимаю, о чем вы», – и бросил трубку.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, приговор Криницыну планировалось вынести 12 сентября, но дело возобновлено для исследования дополнительных доказательств. Следующее заседание назначено на 19 сентября.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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