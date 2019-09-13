СМИ: Сотрудников администрации президента, допустивших побег Смоленкова, наказали
Отъезд Смоленкова в июне 2017 года в Черногорию нарушил установленный в то время запрет госслужащим выезжать на Балканы. Поэтому чиновников, разрешивших эту поездку, еще тогда проверяли компетентные органы, пишет 13 сентября «Интерфакс»
По данным источников агентства, запрет на выезд именно в Черногорию появился после обострения отношений в связи с обвинениями, выдвинутыми в адрес России после попытки госпереворота в Черногории осенью 2016 года.
«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание — вплоть до увольнения», — сообщил источник.
Справка:
Ранее телеканал CNN рассказал о вывозе из России агента ЦРУ из-за опасности его раскрытия после беспечного обращения Дональда Трампа с секретной информацией.
Президент США заявил, что ему ничего не известно об этой истории, а в ЦРУ описали выводы телеканала как «неточные». Чуть позже российские СМИ назвали имя предполагаемого шпиона. Им оказался Олег Смоленков, якобы работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.
В Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента. Коллега шпиона по работе в посольстве в Вашингтоне рассказал о том, что тот был завхозом и любил выпить.