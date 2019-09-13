СМИ: Сотрудников администрации президента, допустивших побег Смоленкова, наказали

Отъезд Смоленкова в июне 2017 года в Черногорию нарушил установленный в то время запрет госслужащим выезжать на Балканы. Поэтому чиновников, разрешивших эту поездку, еще тогда проверяли компетентные органы, пишет 13 сентября «Интерфакс»

По данным источников агентства, запрет на выезд именно в Черногорию появился после обострения отношений в связи с обвинениями, выдвинутыми в адрес России после попытки госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание — вплоть до увольнения», — сообщил источник.