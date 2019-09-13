«Вы теряете деньги. Мы теряем людей». Зеленский просит Запад не снимать санкции против России

Заявление с просьбой сохранить санкции против России президент Украины сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия», сообщает 13 сентября «Газета.ру».

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — сказал Владимир Зеленский.

Глава Украины уверен, что санкции — это налог на мир для всего сообщества стран.

Не смотря на заявление Зеленский заявил, что совместно с российской стороной ведется дальнейшая работа по освобождения удерживаемых лиц.