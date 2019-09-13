Пассажирам Московского вокзала осложнят жизнь — ближайший вход в метро будут ограничивать

Вход на станцию метро «Площадь Восстания» с Лиговского проспекта будет недоступен в течение двух дней из-за ремонта эскалатора.

О капремонте оборудования пресс-служба подземки сообщает 13 сентября. Работы на эскалаторе в вестибюле №2 (выход на Московский вокзал и Лиговский проспект) продлятся почти до конца ноября и несколько осложнят жизнь пассажирам.

С 16 сентября по 27 ноября в будни с 18.00 до 18.45 вход на станцию будет ограничен. А на два дня — 12 и 13 октября — второй вестибюль вообще закроют для пассажиров.

Напомним, в январе подъемник ремонтировали в первом вестибюле «Площади Восстания». Работы длились менее недели.