«Космос» мамы Аси выгнали с Петроградки. Смольный прошелся по захватившим площади рестораторам

Три заведения общепита с истекшими договорами аренды выгнали с городских площадей сотрудники комитета по контролю за имуществом правительства Петербурга. Пришлось снимать флаг ВВС.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете 13 сентября, кормить клиентов больше не могут три заведения в Невском, Центральном и Петроградском районах. Судя по кадрам, чиновники вынесли из кафе столы, стулья и прочую мебель.

Так, расплату за непродленные договоры аренды получили рестораторы на улице Крупской, 17. Кафе там занимало 150 кв.м, владельцы задолжали городу почти 2 млн рублей арендных площадей.

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Еще одних должников выселили с 8-й Советской улицы, правда, комитету было необходимо лишь ускорить процесс: сборы владельцы начали самостоятельно.

100 тысяч городу должны владельцы кафе на Лодейнопольской улице. Выезжать пришлось заведению под названием «В космосе у мамы Аси». Интерьеры, судя по кадрам, там действительно космические. Колорита добавлял флаг ВВС прямо над входом.