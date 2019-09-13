Под Петергофом пенсионерка попала под электричку. Торопящимся в Петербург пассажирам пришлось потомиться на платформах

Несколько электричек в сторону Ораниенбаума задержались в Петербурге утром 13 сентября. Поезд не успел затормозить перед вышедшей на пути пожилой женщиной.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, пенсионерка пострадала около восьми утра между станциями Старый и Новый Петергоф. Женщина, чьи данные еще уточняются, выжила, сейчас она в больнице.

По словам читателей «Фонтанки», за пассажирами вовремя не приехали две электрички, в 8 и 9 часов. В ОЖД сообщили, что в пути действительно задержались две электрички, одна на полчаса, вторая на 17 минут.