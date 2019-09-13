Девять человек погибли и 23 пострадали от ударов молнии за день в Индии

Гроза, которая разразилась 12 сентября в округе Гархва на востоке Индии, унесла жизни девяти человек. Все прятались от непогоды под деревом. Среди подибших двое подростков.

Девятнадцать девушек пострадали от молнии, залетевшей в школу, сообщает издание Hindustan Times. Еще четверо подверглись стихии во время посещения отдела полиции, где разбирался дорожный конфликт.

Власти штата сообщили, что готовы выплатить родственникам погибших компенсации в размере около 5 тысяч долларов, а также оказывать помощь при лечении пострадавших.