«Нам назвали статью 182 и запретили пользоваться телефонами». У следствия нет вопросов к работе сувенирного «Проекта 111», обыск к ним привел контрагент

Петербургский офис компании по производству сувениров восполняет утраченную после обысков оргтехнику с утра 13 сентября. В «Проекте 111» утверждают, что следствие к ним привел их давний подрядчик.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, с Московского проспекта, 10-12, где расположен петербургский офис «Проекта», полиция увезла сервер, компьютеры и некоторые личные телефоны, также был вскрыт сейф. Обыски, по словам представителей организации, длились минимум пять часов, с 13 часов дня до конца рабочего дня.

«Нам назвали статью 182 и запретили пользоваться телефонами. Когда связь восстановилась, мы узнали, что 182-я статья — это лишь регламент обыскных мероприятий. Мы бы, конечно, хотели, чтобы службы более подробно описывали свои действия, потому что это огромный стресс», – добавили в «Проекте 111».

Парализованная работа офиса, отмечают в организации, могла стоить «Проекту» примерно 20 млн рублей – это ежедневный оборот на счетах, все платежи проводятся онлайн.

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Что касается сути претензий, то следователи, утверждают главные по сувенирам, искали среди бумаг название организации, с которой «Проект 111» сотрудничал три года назад. «Компания высказала полное согласие содействовать следствию и в данный момент выступает по делу контрагента в качестве третьей стороны», – добавили в пресс-службе.

Полностью восстановить работу планируется к понедельнику.

Как сообщалось накануне, из-за работы следователей в офисе пришлось задержаться порядка 50 сотрудникам «Проекта», клиентов о парализованном трудовом процессе в Петербурге они смогли предупредить через сайт.

Компания позиционирует себя как «лидер рынка промопродукции и бизнес-подарков». За прошлый год ее оборот превысил 3,5 млрд рублей.

Владеют «Проектом 111» шесть физлиц, наибольшая доля у Андрея Дегтяренко.