«Христос во гробе» Брюллова добрался до Страсбурга, но только на бумаге. Граждане Германии требуют от России вернуть конфискованный шедевр

Экспертиза в Русском музее обошлась чете коллекционеров Ирине и Александру Певзнер в 17 лет разлуки с купленным ими полотном Карла Брюллова на евангельский сюжет. Все российские суды встали на сторону владельцев, но картину им по-прежнему не отдают.

О том, что Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу граждан Германии Ирины и Александра Певзнер на российские власти, которые, несмотря на выигранные процессы, не возвращают им картину Брюллова, сообщает «Медиазона».

«Фонтанка» писала еще в феврале 2019 года, что все решения судов вступили в силу, однако из Русского музея, куда в 2002 году на проверку подлинности пара сдала картину, им полотно так и не отдали. Сотрудники ссылались на отсутствие согласия Минкульта.

В их жалобе говорится, что российские власти сначала конфисковали картину в рамках уголовного дела о контрабанде. Затем дело было прекращено, но «Христос» к владельцам так и не вернулся. Заявители просят признать нарушение статьи 1 Протокола 1 Конвенции о защите собственности и статьи 6, гарантирующей справедливое судебное разбирательство, в том числе исполнение судебных решений.

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У России есть время до конца 2019 года для ответов на вопросы о том, что стало причиной неисполнения судебных решений и есть ли основания полагать, что заявители стали жертвами нарушения статей Конвенции.