Проверили счетчики и шкафы. У жительницы Ломоносова «работницы ЖКХ» унесли 700 тысяч рублей

Ловкость рук продемонстрировали жительнице Ломоносова две визитерши. На словах проверяли приборы, а сами проверили содержимое шкафов, где нашли немногим меньше миллиона рублей.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), заявление в полицию 82-летняя потерпевшая принесла днем 12 сентября. Она рассказала, что в одиннадцать утра на пороге ее квартиры на улице Победы, 15, возникли две незнакомки. Объяснили, что должны проверить счетчики. После их ухода пенсионерка поняла, что осталась без накопленных 700 тысяч рублей.

Мошенниц обманутая жительница города описала как славянок — одной лет 30 на вид, второй 50.

Напомним, сутками ранее в такую же неприятную ситуацию попала пожилая жительница Васильевского острова. Две черноглазые «соцработницы» нашли в квартире пакет из-под пылесоса и книжку, из которых вытряхнули 2000 долларов, 6000 евро, 1,6 млн рублей. Общий ущерб превысил 2,1 млн в рублевом эквиваленте.

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А 9 сентября немолодой обитатель дома 9/3 по проспекту Большевиков впустил в свое жилище двоих продавцов, посуливших исцеление больной спины за счёт чудодейственного матраса. Пока один гость производил манипуляции с кроватью, другой нашёл в квартире 1,2 миллиона рублей. Впрочем, самих преступников потом тоже нашли — благодаря камерам видеонаблюдения.