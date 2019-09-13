Потёкшая битая маршрутка тормозит Петергофское шоссе. На дороге колесо и мятое железо

Локальный транспортный коллапс спровоцировала утром 13 сентября серьёзная авария с маршруткой на пересечении Петергофского и проспекта Маршала Жукова. Очевидцы сообщают о пострадавшем.

На перекрёстке столкнулись маршрутный автобус и «Форд Куга». У легковушки (так же, как у каршерингового «Рено» на Дыбенко) вырвало колесо. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дмитрий, ехавший перед «Фордом», утверждает, что маршрутка летела со скоростью 80–100 км/ч и проскочила на красный сигнал светофора.

В комментариях пишут, что есть как минимум один пострадавший – мужчина с «разбитым лицом».

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Звук тормозов и столкновения, говорят, был слышен метров за 300, и даже на Ленинском. Нарушено трамвайное движение. «В сторону «Жемчужины» ходят, а вот из «Жемчужины» все поворачивают по 60-му маршруту», – предупреждает Марина.

Движение в этом районе всегда плотное, и ДТП усугубило ситуацию: «Адова пробень». Даже дублёр Петергофского стоит, отмечают автомобилисты.