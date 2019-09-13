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Общество
13.09.2019 09:10
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Сноуден готов вернуться в США. Но с условием

Справедливый и объективный процесс с присяжными. Таково условие возвращения на родину экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Больше шести лет назад он вынужден был покинуть США, после того, как передал журналистам информацию о слежке спецслужб США и Великобритании в Интернете.

Интервью Сноудена радиостанции National Public Radio 13 сентября цитирует РИА Новости. Экс-разведчик хотел бы, чтобы присяжные получили доступ к засекреченным материалам, которые он придал огласке, чтобы оценить, правильно ли он поступил.

«Никто не становится информатором, потому что хочет этого. Никто не становится информатором, потому что их ждет счастливый конец», – говорит Сноуден.
Бывший сотрудник АНБ отмечает, что просил убежища в 27 странах, но только в России ему согласились его предоставить. По его словам, ему предлагали сотрудничество российские разведслужбы, но он отказался. В противном случае «жил бы во дворце, а на Красной площади проводились бы парады в его честь».

 

 

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Справка:

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену продлили до 2020 года.

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