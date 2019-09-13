Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +13
$ 65.19р
71.83р
10:46 13.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.09.2019 09:01
Печать

На Пинегина «Мерседес» оседлал «Форд», на Дыбенко у каршеринга вырвало колесо

Утром пятницы, 13 сентября, дороги Санкт-Петербурга украшают «креативные инсталляции» из битых автомобилей.

В Невском районе автомобилист, похоже, пытался повторить трюк, продемонстрированный вчера на КАД каршеринговым «Каптюром». Но на этот раз машины были только две, поэтому он удался только частично. «Мерседес» не проскочил перед «Фордом» с улицы Пинегина на Большой Смоленский проспект, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Тем временем другой каршеринговый «Рено Каптюр» разбили на улице Дыбенко, 22/1. Повреждения сильные – у машины вырвало колесо. Как видно на фотографиях с места аварии в «ДТП и ЧП», приезжала скорая.

Реклама

На Пинегина «Мерседес» оседлал «Форд», на Дыбенко у каршеринга вырвало колесо

Ещё один «пилот» закончил свой маршрут на перекрестке Волхонского шоссе и Дмитриевской улицы: управляя «Фордом Фокусом», он завалил бетонную опору освещения.

ДТП на Волхонском шоссе

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      12.09.2019 17:46

      «Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

      Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.
      Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
      12.09.2019 17:17

      Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

      Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».
      АО «Альфа-Банк»
      12.09.2019 16:31

      А-Клуб: искушение искусством

      А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (12+), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.
      ГК «КВС»
      12.09.2019 16:18

      Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

      «Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      12.09.2019 15:55

      Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

      ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      12.09.2019 12:12

      Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

      ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.
      ГК «Эталон»
      12.09.2019 11:50

      ЖК «Морская звезда» аккредитован еще одним банком

      МТС банк аккредитовал ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      ПАО МКБ
      12.09.2019 11:40

      МКБ повысил эффективность обработки заявок на выдачу банковских гарантий в три раза

      В апреле 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил роботизированный процесс одобрения клиентских заявок на выдачу банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
      12.09.2019 11:00

      На Пушкинской появился банк с казахстанскими корнями

      Петербургский филиал Москоммерцбанка, дочки Народного банка Казахстана, переселился в дом 12 по Пушкинской улице. Официальное открытие офиса состоялось 6 сентября. Новый адрес будет удобнее для работы с малым и средним бизнесом — ключевого направления деятельности Москоммерцбанка.