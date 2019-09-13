На Пинегина «Мерседес» оседлал «Форд», на Дыбенко у каршеринга вырвало колесо

Утром пятницы, 13 сентября, дороги Санкт-Петербурга украшают «креативные инсталляции» из битых автомобилей.

В Невском районе автомобилист, похоже, пытался повторить трюк, продемонстрированный вчера на КАД каршеринговым «Каптюром». Но на этот раз машины были только две, поэтому он удался только частично. «Мерседес» не проскочил перед «Фордом» с улицы Пинегина на Большой Смоленский проспект, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Тем временем другой каршеринговый «Рено Каптюр» разбили на улице Дыбенко, 22/1. Повреждения сильные – у машины вырвало колесо. Как видно на фотографиях с места аварии в «ДТП и ЧП», приезжала скорая.

Реклама



Ещё один «пилот» закончил свой маршрут на перекрестке Волхонского шоссе и Дмитриевской улицы: управляя «Фордом Фокусом», он завалил бетонную опору освещения.