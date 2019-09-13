Бедная зайка моя. СМИ: Федеральная налоговая служба России заблокировала счета Филлипа Киркорова

Неоплаченные штрафы на сумму обеденного счета в столичном ресторане стали причиной того, что известного певца сначала внесли в «черный список» судебных приставов, а теперь и налоговая заблокировала счета.

Решение ФНС цитирует 13 сентября агентство «Москва». Из него слудеет, что счета Киркорова по состоянию на сентябрь 2019 гогда заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке».

Директор артиста заявил, что в первый раз слышит о блокировке счетов и назвал информацию «уткой».

Отметим, что в «черый список» приставов Киркоров попал, не заплатив 2 тысяч рублей штрафов от сотрудников дорожной полиции по Тверской области.