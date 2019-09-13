«Снимаем исторический взрыв. И поехали». На Камчатке «пыхнул» вулкан Шивелуч

Столб пепла высотой 4,5 километра выбросил 13 сентября Шивелуч. Взрыв успели заснять путешествующие по Камчатке читатели «Фонтанки».

Пепел, цитирует местных спасателей «КамИНФОРМ» распространяется в юго-восточном направлении от исполина, но выпадение пепла в населенных пунктах края не зафиксировано.

Шивелуч был так аккуратен, что обошел и международные трассы движения самолетов. Туристов в районе вулкана также не должно быть. Официальных троп там нет.

Самый северный действующий вулкан Камчатки извергается с декабря.