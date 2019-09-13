СК расследует, кто перевел пенсионные накопления 500 тысяч россиян в четыре частных фонда. Возбуждено уголовное дело

Пенсионные накопления полумиллиона россиян перевели из Пенсионного фонда России в частные пенсионные фонды, подозревает Следственный комитет. Дело возбудили по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

О махинациях и уголовном деле сообщает 13 сентября «Коммерсантъ». По его информации, расследованием занимается управление СКР по Центральному округу Москвы. По мнению органов, в 2017–2018 годы неизвестные могли подделать более полумиллиона заявлений граждан, которые якобы решили перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Огромные средства ушли в «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».

Прокрутить комбинацию, по сведениям журналистов, могли оказывавшие услуги НПФ агенты. Все документы о переводе были завизированы нотариусами – подписи и печати были поддельными. Конкретных подозреваемых в уголовном деле нет.

В НПФ «Социум» заявили, что Следком не задавал им никаких вопросов. В пресс-службе ВТБ заверили, что «ВТБ Пенсионный фонд» работает строго в рамках законодательства. О возбужденном уголовном деле там не знали. В остальных фондах вообще пока не прокомментировали информацию об уголовном деле.

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Ранее в Пенсионном фонде признавали, что в ходе прошлогодней переходной кампании нарушения были – в основном при подаче заявлений почтой или курьером. При этом большинство бумажных заявлений со всей страны почему-то посылалось курьерами и почтой в отделения Москвы и Московской области. В ПФР заверили, что выявленные сведения о заверении несколькими нотариусами тысяч заявлений были направлены «соответствующим органам».