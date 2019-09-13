Ехавший из Петербурга «Опель», спасаясь от грузовика, ушёл на встречку. Среди пострадавших – ребёнок

Три человека пострадали в результате ночной аварии под Санкт-Петербургом. Больше всего досталось мальчику.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 12 сентября около 23:50 на 115-м километре дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков. По предварительной информации, водитель «Опеля Астры», следовавший из Петербурга, уходя от столкновения с резко затормозившим перед ним грузовиком, выехал на полосу встречного движения и врезался в «СсангЙонг» под управлением мужчины 1976 года рождения.

Водитель «Опеля», мужчина 1950 года рождения, и его пассажирка, женщина 1955 года рождения, получили травмы средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии был госпитализирован 10-летний мальчик из «СсангЙонга», который ехал в машине без детского удерживающего устройства.

По факту ДТП проводится проверка.