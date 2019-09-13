Вирусные сообщения разбомбят мессенджеры. Еще два сервиса обмена сообщениями могут заблокировать в России из-за массовых ложных сообщений о терактах

Два почтовых сервиса оказались под ударом Роскомнадзора и ФСБ. Как пишет 13 сентября РБК, юридически, они не выполнили требование о включении в реестр организаторов распространения информации. Но дело не в этом.

Во втором квартале 2019 года надзорное в сфере интернета ведомство по просьбе ФСБ направил требования о включении в реестр в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

У компаний было 15 дней для предоставление данных, но и к середине сентября следов этих сервисов в реестре не было. Роскомнадзор уже готовит бумаги в суд для ограничения доступа к ресурсам для операторов связи.

Но это повод, а причина, по мнению экспертов, в том, что весной это года с адресов, зарегистрированных на этих почтовых сервисах рассылались письма о минировании Эрмитажа, Мариинского театра и детских садов Петербурга.

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Напомним, что из-за не предоставления ключей для расшифровки сообщений пользователей весной 2018 года был заблокирован популярный мессенджер Telegram.