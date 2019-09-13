Не дождался юбилея. Один из ведущих IT-инвесторов покинул Ozon

Основные инвесторы онлайн-ритейлера выкупили пакет акций у одного из ведущих инвесторов в IT-сферу Леонида Богуславского. Предположительно, он мог получить более 3 миллиардов рублей.

«Я был инвестор-акционер и член совета директоров Ozon 19 лет. По вложениям денег это была очень большая инвестиция RTP Global. Было хорошее предложение на выкуп нашего пакета акций, и мы довольны сделкой, так как заработали на вложенный капитал, – заявил «Коммерсанту» Богуславский.

Выкупившие его акции основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система» комментировать сделку не стали.

Ozon основан в 1998 году. Уже через год они продали контрольный пакет акций фонду Богуславского за 3 миллиона долларов. Инвестор остается пайщиком таких компаний и сервисов как 2GIS, онлайн-кинотеатр ivi, сервисе распродаж Mamsy.

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По итогам 2018 года Ozon занимает 4,5% российского рынка онлайн-ритейла, который оценивается в 1,3 трлн руб.