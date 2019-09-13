СМИ: «Матери Беслана» закрыли счет для пожертвований из-за травли

Открытый общественной организацией счет просуществовал меньше месяца. В соцсетях жители как Осетии, так и других регионов стали писать оскорбления в адрес матерей, называя их «ненасытными» и «хапугами». Об этом 13 сентября сообщает канал «Дождь».

При этом счет был открыл «Матерями Беслана» после уговоров журналистов. После фильмов «Новой газеты», Собчак и особенно Юрия Дудя, который вызвал широкий резонанс, увеличилось как количество пожертвований, так и количество оскорбительных комментариев в социальных сетях.

Несмотря на то что комментирование было быстро заблокировано владельцами пабликов, сообщает «Коммерсант», этого хватило, чтобы «матери» приняли решение закрыть счет.

«Это не значит, что мы сдались, добро не проиграло, просто мы будем продолжать делать то, что мы и делали, только без счета»,— уверяет лидер организации Сусанна Дудиева.

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Сейчас в помощи нуждаются примерно два десятка пострадавших при теракте. Им будет оказываться вся возможная помощь, поучаствовать смогут все желающие.